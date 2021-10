Secretário da Secom é demitido após viagem para Dubai

Atualizado em 19 out 2021, 08h29 - Publicado em 19 out 2021, 08h30

A festiva excursão do governo de Jair Bolsonaro que foi à Expo Dubai, no fim do mês passado, rendeu a demissão do Secretário de Comunicação Institucional, Felipe Cruz Pedri. A exoneração foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União, com a assinatura do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e validade a partir da quinta da semana passada.

Pedri passou oito dias nos Emirados Árabes Unidos. A viagem do agora ex-secretário da Secom começou no dia 28 de setembro e acabou no último dia 5, segundo sua agenda oficial. Bolsonaro, segundo auxiliares, não gostou nada de saber que dezenas de integrantes do governo embarcaram no bonde da alegria, com gastos milionários. E cabeças começaram a rolar.

Olavista e bolsonarista de primeira ordem, o publicitário e ativista (como se apresenta nas redes sociais) já trabalhou no gabinete do senador Flávio Bolsonaro e na Casa Civil, sob a gestão de Onyx Lorenzoni. Ele também foi um dos autores de um manifesto de fundação do Aliança pelo Brasil.

Em uma publicação feita no fim da semana passada, ele anunciou a despedida da Secom “para partir para outros caminhos, que envolvem mais política ainda” e citou a “melancolia da despedida”. E disse que logo anunciaria a novidade. A postagem não está mais disponível nas redes sociais de Pedri.

Dentro da Secom, servidores ouvidos pelo Radar apontavam que o ex-secretário tinha problemas de relacionamento já há algum tempo e que sua demissão era aventada antes mesmo da ida para Dubai. No despacho que o liberou para a viagem, por sinal, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, também autorizou a ida de uma diretora da secretaria comandada por Pedri e da coordenadora-geral de eventos da pasta.

O ex-assessor ocupava um cargo DAS 6 e tinha um salário bruto de aproximadamente 17 000 reais.