Rosa Weber: recusa do governo em assumir combate à covid é incompreensível

“Esse cenário de incompreensível recusa da União em assumir o protagonismo da coordenação da ação dos Estados e Municípios no enfrentamento conjunto da pandemia da COVID-19 sofre, agora, o agravamento decorrente da redução dos investimentos federais no financiamento dos leitos de UTI para pacientes com COVID-19 no âmbito da rede hospitalar pública dos Estados-membros”, disse a ministra em despacho desta quinta-feira.

A ministra já havia dado decisão similar a pedido dos estados do Maranhão, de São Paulo e da Bahia e feito duras críticas ao papel do governo federal na condução da pandemia — como o fechamento de leitos de UTI no momento mais grave da crise sanitária.