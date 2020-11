Romance retrata conquistas das mulheres ao longo dos séculos

Antigamente as mulheres não podiam ter posse de terras e nem seu próprio negócio. Há alguns séculos, o machismo estava ainda mais presente na sociedade do que nos dias de hoje e, a falta de igualdade, tornavam as condições femininas ainda mais precárias.

Em seu mais novo romance, A Dama das Lavandas, Novo Século Editora, a escritora e professora, Anne Valerry descreve um pouco de como a mulher era retratada e, com isso, a evolução do feminismo e como as mulheres lutaram para alcançar seus direitos ao longo do tempo.