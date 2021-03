Rodrigo Maia decide deixar o DEM: ‘Vou me filiar ao MDB’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Diante das especulações de aliados, de que iria aguardar a mudança de cenário provocada pela entrada do presidente Lula no jogo político para decidir deixar o DEM, Rodrigo Maia entrou em contato com o Radar para afirmar que a decisão já está tomada.

“Vou me filiar ao MDB. Já está decidido”, disse Maia há pouco.

O ex-presidente da Câmara vai consumar o movimento tão logo obtenha autorização do TSE — ele levará o pedido à Corte nos próximos dias –para mudar de sigla sem correr o risco de perder o mandato.