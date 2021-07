Ricardo Barros só deixa o cargo de líder demitido

Ricardo Barros perdeu o apoio da cúpula do centrão para seguir no cargo. Segundo fontes do Planalto, ele se reuniu com Bolsonaro, mas não topou sair: “O cargo é do presidente”. Traduzindo: só saio demitido.

Ao Radar, o deputado negou que tenha se reunido com o presidente desde que Luis Miranda citou ao seu nome, na última sexta-feira. E, oficialmente, o líder do governo realmente não apareceu na agenda de Bolsonaro.

Nesta quinta, por sinal, Barros promoveu uma reunião no Planalto com líderes de partidos para discutir a reforma administrativa, com a participação da ministra Flávia Arruda, da Secretaria de Governo. O encontro, articulado de última hora, foi visto no governo como uma demonstração de força.