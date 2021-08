Reverendo nega reuniões com Bolsonaro por vacina

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O reverendo Amilton Gomes de Paula nega ter mantido contato com Jair Bolsonaro ou com qualquer interlocutor do Planalto para tratar de vacinas.

“Não estive com o presidente da República”, disse o reverendo.

O reverendo também disse que não se lembra de ter falado com Luiz Paulo Dominguetti sobre a atuação de Michelle Bolsonaro no caso das vacinas.

Questionado por Humberto Costa sobre a quem se referia quando disse, numa mensagem a Dominguetti, que havia falado “com quem manda, com o Zero Um”, Gomes de Paula disse que a mensagem era, na verdade, uma “bravata”.