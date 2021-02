Relação entre morte de idoso com vacina contra Covid-19 é descartada

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O homem de 83 anos que tomou uma dose da vacina AstraZeneca/Oxford contra o coronavírus e morreu dois dias depois em Manaus não tem relação com o imunizante, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas.

A associação entre a vacina e a morte do idoso passou a circular nas redes sociais e foi notificada pela prefeitura da capital amazonense, que encaminhou a investigação para o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE).

O resultado da investigação foi divulgado nesta terça-feira pela Fundação de Vigilância em Saúde, responsável pelo monitoramento de doenças no Amazonas.

De acordo com o órgão, o laudo de necropsia aponta que a causa da morte do idoso foi “infarto agudo do miocárdio. Portanto, o óbito foi descartado como ocorrência associada à vacina contra o novo coronavírus”.