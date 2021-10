Ranking divulga as 100 startups mais atrativas no Brasil em 2021

Atualizado em 27 out 2021, 09h31 - Publicado em 27 out 2021, 09h00

A 100 Open Startups acaba de divulgar o ranking das startups mais atraentes para o mercado corporativo no Brasil.

Em relação às categorias que mais fizeram inovação aberta, estão as startups de inteligência artificial e Big Data.

Já a modalidade de contratos mais comuns, mostra o ranking, foi o grupo de Desenvolvimento de Fornecedores, com mais de 7 800 contratos. Isso mostra que as corporações estão renovando as cadeias de fornecimento, incluindo, cada vez mais, as startups em seus processos.

De acordo com dados da premiação, apesar da pandemia, a atividade de inovação aberta dobrou no último ano. Para a edição 2021, foram declarados 26 348 relacionamentos de open innovation entre corporações e startups, enquanto em 2020 foram 13 433 relações declaradas.

Das mais de 18 000 startups cadastradas, 2 414 tiveram contratos de open innovation com corporações validados para o Ranking 2021, contra 1 310 em 2020.

Em relação aos contratos de open innovation, o valor médio também aumentou, passando de 140 000 reais, em 2020, para 270 000 reais, em 2021, totalizando 2,2 bilhões de reais em contratos entre corporações e startups no período.

O top 10: