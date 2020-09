PT prevê eleição ‘altamente polarizada’ no Rio Grande do Sul

Não haverá muito espaço para o centro nas eleições municipais deste ano no Estado do Rio Grande do Sul – ao menos é o que prevê o presidente do diretório estadual do PT, deputado federal Paulo Pimenta. “O ambiente está altamente polarizado”, argumenta o parlamentar, sugerindo que não há lugar para meio termo quando a discussão cai para o viés ideológico.

A expectativa é iniciar 2021 com ao menos cem prefeituras petistas no Estado. Uma das apostas do partido para o pleito deste ano é a retomada de nomes conhecidos do eleitor, de ex-prefeitos, especialmente em cidades médias, como Santa Rosa, Caxias do Sul e Novo Hamburgo.