PT faz ajustes finais para anunciar candidatura de Haddad em SP

Ex-prefeito de São Paulo e ex-candidato do PT à presidência da República em 2018, Fernando Haddad caminha para ser o concorrente do partido ao governo do Estado de SP no ano que vem.

Ele próprio ainda despista quando é questionado sobre o tema, mas sua candidatura ao Palácio dos Bandeirantes é dada como favas contadas pela cúpula nacional do PT.

A presidente do partido, Gleisi Hoffmann, confidenciou a aliados que a candidatura de Haddad está “praticamente fechada”, restando apenas passar pela “burocracia interna” da legenda.

Ao Radar, Haddad negou o martelo batido e disse que ainda avaliava o assunto com a diretoria do PT. A definição, disse, sairá quando ele “julgar adequado”.