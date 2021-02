Após ataques ao STF, PSL decide expulsar Daniel Silveira

A direção nacional do PSL decidiu que irá expulsar Daniel Silveira do partido, após o vídeo que publicou com ataques ao STF, que levou à sua prisão na noite de ontem.

A Executiva do partido entendeu que o parlamentar ofendeu de “maneira vil” a honra dos ministros do STF e repudia com veemência os ataques disparados por Silveira no vídeo de ontem. Foram 20 minutos de pesadas críticas a ministros do tribunal, com xingamentos, ameaças físicas e até citação do AI-5.

“Os ataques, especialmente da maneira como foram feitos, são inaceitáveis. Esta atitude não pode e jamais será confundida com liberdade de expressão, uma conquista tão duramente obtida pelos brasileiros e que deve estar no cerne de todo o debate nacional”, diz nota divulgada pelo PSL.

A Executiva, ao final, diz que tomará todas medidas para o “afastamento definitivo do deputado dos quadros partidários”. A sua expulsão.