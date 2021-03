Pronunciamento de Bolsonaro é novamente adiado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Apesar de integrantes do governo e o próprio presidente Jair Bolsonaro terem passado o dia falando do pronunciamento em rede nacional, um importante auxiliar do presidente informou ao Radar há pouco que a fala não irá mais acontecer.

“O assunto, quando tiver (pronunciamento), vai ser pandemia, vacinas”, disse Bolsonaro nesta quarta.

O Radar mostrou que conselheiros do presidente atuavam para evitar que o presidente aparecesse na TV provocando e atacando os governadores.

Há pouco, a levantamento diário de mortes por Covid-19 confirmou mais um triste recorde: 1.910 mortes nas últimas 24 horas.