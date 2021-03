Programa da ONU para equidade de gênero apresenta resultados

A fim de mobilizar empresas a realizarem ações concretas para promover a equidade de gênero, a Rede Brasil do Pacto Global da ONU promove nesta terça-feira o Target Gender Equality Live. O evento online reúne CEOs e lideranças de grandes empresas brasileiras que participam do movimento Equidade é Prioridade, que está perto de completar um ano de ação. Eles vão apresentar os avanços recentes que fizeram em relação à equidade de gênero, os desafios encontrados, lições aprendidas e como planejam avançar na agenda.

No Diálogo de Ação: Liderando a Mudança, estarão reunidos Cristiano Cardoso Teixeira, da Klabin, Sueli Noronha Kaiser, do Grupo Cene, Teresa Vernaglia, da BRK Ambiental, Viviane Martins, da Falconi, Tito Amaral de Andrade, do Machado Meyer, Marco Castro, da PWC, Maurício Harger, da CMPC, e Bo Young Lee, da Uber.

Além das lideranças empresariais, o evento terá as participações de Sanda Ojiambo, Diretora Executiva do Pacto Global da ONU, Ana Carolina Querino, Gerente de Programas da ONU Mulheres Brasil, Rodolfo Sirol, presidente do conselho da Rede Brasil do Pacto Global e diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade na CPFL Energia, e Marina Spínola, conselheira da Rede Brasil do Pacto Global.