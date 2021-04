Procuradores já discutem lista tríplice para chefia da PGR

Com o fim do primeiro mandato de Augusto Aras se aproximando, os próximos dias na Procuradoria-Geral da República prometem ficar animados: começam, no início de maio, as movimentações em torno da lista tríplice elaborada pelos procuradores.

Embora desprezada por Jair Bolsonaro, a disputa interna, tradicionalmente marcada por muitos debates, deve ter como ponto central críticas à gestão atual.

Aras, como o Radar mostrou, tem caminho definido para um segundo mandato no comando da PGR. Ele, no entanto, tenta ser indicado ao STF por Bolsonaro.