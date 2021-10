Primo de Alcolumbre é preso por suspeita de envolvimento com o tráfico

Interlocutores da Polícia Federal confirmaram ao Radar há pouco a informação publicada pela Folha sobre a prisão, no Amapá, de Isaac Alcolumbre, primo do presidente da CCJ do Senado, Davi Alcolumbre.

Segundo o superintendente da PF no estado, Anderson de Andrade Bichara, revelou ao jornal, o parente do senador foi preso com uma grande quantidade de dinheiro.

As investigações revelaram o suposto envolvimento do primo de Alcolumbre com o tráfico de drogas. Ele é dono de um aeródromo certificado por onde transitariam aviões do tráfico internacional provenientes da Venezuela e da Colômbia.