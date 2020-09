Presidente do INSS entra na fila do cartão vermelho do Planalto

Nessa batalha judicial que virou a reabertura das agências do INSS, Leonardo Rolim, o presidente do órgão, entrou na fila do cartão vermelho.

A insatisfação com Rolim foi inflada pela constatação do movimento de peritos médicos que atuam no órgão de que o presidente do INSS teve seis meses para preparar a reabertura das agências e falhou na missão.

Para piorar, convocou para a porta das unidades os idosos e pessoas fragilizadas que dependem do serviço do INSS. Foram dias de cobertura negativa para o governo na imprensa.

Quem acompanha as discussões no Planalto, diz que a turma já procura um perfil “Pazuello” para o lugar de Rolim.