Presidente do Inep é demitido – órgão muda de comando pela quarta vez

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Dois dias após o fim da aplicação do Enem, cai o presidente do Inep, Alexandre Alexandre Ribeiro Pereira Lopes – o quarto a ocupar o posto no governo de Jair Bolsonaro.

A exoneração de Lopes foi oficializada em edição do Diário Oficial da União, que traz a assinatura do ministro da Casa Civil, Walter Souza Braga Netto.

A demissão pegou integrantes da cúpula do órgão ligado ao Ministério da Educação de surpresa. Por ora, assume o posto de presidente substituto o diretor de TI do Inep, Camilo Mussi.