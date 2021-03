Prefeituras do Rio e de Niterói aumentam restrições contra a covid-19

As prefeituras do Rio e de Niterói acabam de anunciar aumento das restrições no período de 26 de março a 04 de abril. As medidas incluem toque de recolher das 23h às 5h e o fechamento de bares, restaurantes, quiosques e museus.

As medidas atendem à recomendação feita pelo comitê científico das duas cidades. A intenção de que o Rio aderisse integralmente às sugestões foi antecipada pelo Radar, mais cedo.

“A gente fez tudo pra que nós não tivéssemos que tomar essas medidas. Mas as medidas são necessárias”, disse Eduardo Paes na coletiva de imprensa dada por ele e pelo prefeito de Niterói, Axel Grael, para anunciar as medidas.

A adoção de medidas mais severas para tentar controlar a propagação do coronavírus nas duas maiores cidades do Rio gerou atrito entre Paes e o governador em exercício, Claudio Castro — que anunciou a intenção de criar um “superferiado” de 10 dias, mas sem que os municípios pudessem adotar suas próprias restrições.