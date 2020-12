Prefeitura do Rio irá adotar a polêmica figura do “informante do bem”

Além de medidas como exigir do servidor que apresente lista de bens que usufrui no seu dia a dia, o futuro secretário de Integridade Pública da Prefeitura do Rio, o deputado Marcelo Calero, pretende adotar um expediente que gerou polêmica e muita resistência no Congresso Nacional.

Trata-se da instituição da figura do “informante do bem”. Constitui na denúncia feita por algum servidor de algo que ele observa e tem conhecimento na sua área de atuação. E, claro, informa a um superior que tem poder para agir nesses casos.

“É algo que existe nos Estados Unidos, no qual a pessoa é protegida e premiada. Muitas vezes as pessoas têm medo de retaliação por ter feito a coisa certa. Vamos adotar, com a devida regulamentação. Não será uma caça às bruxas, não será macarthismo para um incriminar o outro. É um instrumento idôneo para combater a corrupção e valorizar os que são íntegros”, disse Calero ao Radar.

O deputado foi eleito deputado em 2018 tendo como mote de campanha um episódio que protagonizou quando foi ministro da Cultura no governo de Michel Temer. Ele acusou o então poderoso ministro Geddel Vieira Lima de pressioná-lo a convencer o Iphan a liberar a obra de um prédio de luxo onde ele adquiriu um apartamento, em Salvador (BA).

Geddel foi condenado por improbidade administrativa.