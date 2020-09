Prefeitura do Rio é alvo de operação contra suposto esquema de corrupção

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Ministério Público do Rio de Janeiro faz nesta quinta-feira uma operação que mira em suspeitas de corrupção e organização criminosa na administração municipal, atualmente comandada por Marcelo Crivella.

A ação conta com o apoio da Polícia Civil, que já esteve no Palácio da Cidade – sede da prefeitura em Botafogo – e no condomínio onde o prefeito mora, na Barra da Tijuca.

O procedimento, que corre em sigilo, é um desdobramento da Operação Hades, deflagrada em março. Ao todo, 22 mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo 1º Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Rio.