Prefeito de Florianópolis tenta faturar com doação de vacinas dos EUA

Gean Loureiro, o prefeito de Florianópolis, virou piada entre integrantes do governo de Jair Bolsonaro ao posar recentemente nas redes como interlocutor dos Estados Unidos e responsável pela articulação que resultou na decisão do presidente Joe Biden de enviar 3 milhões de doses da vacina da Janssen ao Brasil.

Não foi o trabalho da diplomacia brasileira, a partir do Itamaraty, nem a ação dos líderes do Congresso, que fizeram apelos formais ao governo americano pela vacina, ou mesmo o Planalto. Quem conseguiu a vacina, segundo Loureiro, foi o Consórcio Conectar, formado por um consórcio de prefeitos.

“No Aeroporto de Viracopos, São Paulo, onde está chegando o carregamento de mais 3 milhões de doses da vacina Janssen, dose única, para o Brasil. Uma doação dos EUA através de um pedido do Consórcio Conectar, que representa as cidades brasileiras”, disse Loureiro no dia da chegada da vacina.

Até uma foto com o embaixador foi postada pelo prefeito para reforçar seu papel internacional na chegada das vacinas: “Todd Chapman é o embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Foi um grande parceiro dos municípios, através do Conectar, e do Brasil, para a doação de 3 milhões de doses da Janssen pelo governo Biden”.

Quanto mais vacina, melhor. Continue, prefeito!