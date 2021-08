Por que Lula deixou vazar seu medo de sofrer um atentado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Prestes a sair em viagem pelo Nordeste, o ex-presidente Lula deixou vazar suas preocupações com um atentado justamente para colocar pressão nos governadores da região.

Segundo aliados do petista ouvidos pelo Radar, Lula quer um forte esquema de segurança para ele, mas não recebeu respostas animadoras dos mandatários responsáveis por liberar homens das polícias militares, por exemplo, para o serviço.

Líder nas pesquisas, o ex-presidente teme sobretudo o bolsonarismo aloprado que surfou na onda armamentista do governo e pode cair na tentação de criar constrangimentos para sua caravana no interior do país.