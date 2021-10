Polícia rastreia ameaças de morte a Renan Calheiros no Senado

Atualizado em 28 out 2021, 18h20 - Publicado em 31 out 2021, 12h17

A Polícia Legislativa do Senado rastreou ligações de aloprados com ameaças de morte para terminais telefônicos do gabinete de Renan Calheiros no Senado.

Os agentes de inteligência poderiam identificar e responsabilizar os aloprados, mas foram antes perguntar a Renan se o relator da CPI da Pandemia queria que a investigação fosse adiante.

Também questionaram se o senador não gostaria de mudar a placa do carro oficial, por questões de segurança. Renan não quis nem uma coisa nem outra.