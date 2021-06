Polícia dispara bombas contra índios em confronto no Congresso

Vídeos de uma ação da polícia no Distrito Federal contra um grupo de índios que estava num dos estacionamentos do Anexo 2 da Câmara neste fim de manhã de terça-feira começaram a circular entre assessores de deputados.

As imagens foram gravadas do Anexo 4 da Câmara e mostram a correria dos índios diante das bombas. Um vídeo curto também mostra que um policial ficou ferido no confronto com os indígenas.

Desde a semana passada, um grupo de índios realiza protestos na Esplanada dos Ministérios contra o projeto de lei em discussão no Congresso que trata da demarcação de terras indígenas e pode dificultar o processo de demarcação e facilitar obras e exploração de recursos naturais em terras indígenas.

Os índios enfrentam, nesse governo, ataques de garimpeiros, madeireiros e outros criminosos interessados na exploração das riquezas naturais da Amazônia.