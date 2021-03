Polícia avança na investigação do assassinato de Marielle

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A polícia do Rio deve anunciar novidades na próxima semana a respeito das investigações da morte de Marielle Franco.

No próximo dia 13, os assassinatos da vereadora e do motorista Anderson do Carmo completam três anos sem respostas.

“O tempo é demasiado e a angústia é grande, muitos erros foram cometidos. Mas o atual momento das apurações é muito importante”, afirmou ao Radar o deputado federal Marcelo Freixo, que tem reuniões semanais com os responsáveis pela investigação da polícia.

“A gente precisa saber que grupo político mandou matar Marielle, e por que. Ao contrário dela, os assassinos serão esquecidos. Mas, antes, precisam pagar por isso”, complementa Freixo.