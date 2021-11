PL decide que está ‘pronto e alinhado’ para receber Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em reunião com diretórios estaduais na tarde desta quarta-feira, em Brasília, o PL decidiu que está “pronto e alinhado” para receber Bolsonaro em todos os estados.

Os representantes das direções regionais também concordaram que o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, tem “carta branca” para conduzir e decidir sobre a sucessão presidencial e a filiação de Bolsonaro.

As relações estavam estremecidas desde que a oficialização do presidente da República na sigla foi suspensa, no último domingo. Valdemar e Bolsonaro não haviam chegado a um consenso sobre quem o PL iria apoiar na disputa ao estado de São Paulo: a sigla havia prometido uma aliança a Rodrigo Garcia (PSDB), mas Bolsonaro insistiu em Tarcísio de Freitas.