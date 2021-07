PGR promete ‘dar impulso regular’ em inquérito contra Bolsonaro

Depois de Rosa Weber alertar a PGR sobre a impossibilidade de ser espectador dos poderes na República, o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, despachou ao STF o pedido de abertura de inquérito por prevaricação contra Jair Bolsonaro, no caso de corrupção envolvendo a compra de vacinas Covaxin no Ministério da Saúde.

O Radar revela na edição de VEJA que está nas bancas novos detalhes da conversa que Bolsonaro teve com os irmãos Luis Miranda e Luis Ricardo Miranda no Alvorada. O presidente foi alertado, recebeu provas, citou, além de Ricardo Barros, outros dois caciques do centrão que estariam metidos em casos de corrupção e prometeu colocar a Polícia Federal no caso, mas não fez isso.

“No aguardo da abertura do inquérito, a Procuradoria-Geral da República sugere, de início, o prazo de 90 dias para a efetivação das providências apontadas, entre outras que porventura a autoridade policial entender cabíveis, permanecendo em prontidão para dar impulso regular ao feito”, escreveu Medeiros.