PGR foi contra prisão de Allan dos Santos

A Procuradoria-Geral da República foi contrária à decretação da prisão do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos.

Ao registrar a manifestação da PGR na sua decisão, o ministro do STF Alexandre de Moraes sustentou que, a despeito do que opinou o órgão, “o quadro fático que tem se consolidado desde o ano passado permite concluir pela adequação e proporcionalidade da medida extrema de restrição de liberdade, pois as medidas cautelares anteriormente impostas se demonstraram ineficientes para coibir as práticas criminosas”.

“O que se observa, na verdade, é o crescimento do protagonismo de ALLAN LOPES DOS SANTOS dentro da organização criminosa investigada, com arrecadação de dinheiro e propagação ampla de ataques ao Estado Democrático de Direito”, acrescentou o ministro.