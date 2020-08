PGR é contra pedido de Baldy para tornar Kajuru réu

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A PGR voltou a se manifestar contra o pedido do secretário – licenciado – dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldy, para que o senador Jorge Kajuru vire réu pelos crimes de injúria e difamação.

Baldy acionou o STF após uma série de postagens feitas por Kajuru, ainda em 2019, acusando o secretário de cometer irregularidades no Detran. Com base no princípio da imunidade parlamentar, o ministro Celso de Mello recusou a queixa-crime apresentada pelo secretário de São Paulo, e ele, então recorreu.

O caso está na Segunda Turma do STF. No último 18 de agosto, a PGR voltou a se manifestar. Nas declarações reproduzidas por Baldy na ação penal, Kajuru se refere ao rival político como “bandido”, “malandro goiano” e “rei do toma lá dá cá” – entre outras expressões.

Mas o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, concordou com Celso: “O abalado desate de uma gestão e as escolhas pelo discurso descontrolado de agentes políticos que se estranham não oferece a via da seara criminal almejada pelo agravante/querelante”, no caso, Baldy.

E explicou: “O argumento ad hominem é dos mais pobres no debate qualificado, mas sua presença na disputa política mais depende de sua reprovação pelo eleitorado do que de rechaça pelo Judiciário”. Em tempo: na semana passada, Baldy virou por corrupção após ser denunciado pela Lava-Jato do Rio.