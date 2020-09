Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A PGR, em manifestação do procurador Alcides Martins, apresentou parecer no STF em que questiona a decisão do ministro Gilmar Mendes que manteve na prisão domiciliar Fabrício Queiroz e sua mulher, Márcia Aguiar. A PGR defende que o casal vá para a prisão.