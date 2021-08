PGR denuncia Jefferson por ataques ao STF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A PGR denunciou o cacique do PTB, Roberto Jefferson, ao por incitação ao crime. A denúncia, revelada por Daniela Lima e também obtida pelo Radar, foi oferecida pela subprocuradora Lindôra Araújo no dia 25 de agosto.

Em dez páginas, a procuradoria detalha uma série de episódios em que Jefferson estimulou a população a invadir o Congresso, a reagir a policiais militares e a atacar instituições, como o STF.

Para a PGR, Jefferson não atentou apenas contra o STF, mas também atacou senadores que integram a CPI da Pandemia e a própria instituição do Senado.

Jefferson, diz Lindôra, “incentivou o povo brasileiro a invadir a sede do Senado Federal e a praticar vias de fato em desfavor dos senadores, especificamente dos que integram a CPI da Pandemia, com o intuito de tentar impedir o livre exercício do Poder Legislativo”.