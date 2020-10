PF vai investigar incêndio que atingiu hospital federal no Rio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

27 out 2020, 18h46

A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do incêndio que atingiu o Hospital Geral de Bonsucesso, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira.

Vinculado ao Ministério da Saúde, o hospital é a maior unidade de saúde pública do Rio de Janeiro em volume de atendimentos, e é referência em cirurgias oncológicas.

De acordo com a assessoria de imprensa da corporação, uma equipe de policiais federais foi ao local para começar as “diligências investigatórias, inclusive de perícia criminal”.

Até o início da noite desta terça, de acordo com informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros do Rio, o incêndio havia causado a morte de pelo menos duas pacientes.