PF desmonta esquema de imigração ilegal de iranianos aos EUA e Canadá

A Polícia Federal deflagrou neste sábado a Operação Chacal para prender em Rio Branco, no Acre, dois integrantes de uma organização criminosa internacional que falsifica documentos e promovia, a partir de uma rota por Assis Brasil (AC) a entrada ilegal de iranianos nos Estados Unidos e no Canadá.

A investigação teve início após um grupo de iranianos ter sido preso tentando ingressar no Brasil usando passaportes falsos. Supõe-se que o grupo tinha como objetivo chegar ao Canadá, porém com as fronteiras internacionais fechadas, dificultou-se a realização desse intento.

No cumprimento do mandado de busca e apreensão foram apreendidos um celular, um notebook, diversos chips telefônicos de países diferentes, cartões de crédito em nome de várias pessoas e documentos diversos.