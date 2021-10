PF desarticula quadrilha que já passou R$ 6,7 milhões em notas falsas

Atualizado em 7 out 2021, 12h17 - Publicado em 7 out 2021, 12h16

A PF desarticulou nesta quinta-feira a maior quadrilha de produção de cédulas falsas de real do país. Segundo os investigadores, o grupo, que atuava desde 2012, teria colocado em circulação pelo menos 75 mil cédulas falsas na economia, o que totaliza o montante de 6,7 milhões de reais.

Agentes cumpriram seis mandados de prisão e 18 de busca nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde a quadrilha mantinha suas bases. Veículos foram apreendidos e contas bancárias foram bloqueadas. Além das cédulas falsas, o grupo também é acusado de lavar dinheiro de criminosos. A quadrilha esquentava os valores falsificados por meio da compra de mercadorias como telefones celulares que mais adiante seriam revendidos. O líder do grupo, um dos maiores falsificadores de moeda do país, já havia sido preso em julho.