PF deflagra operação contra tráfico internacional de armas

A Polícia Federal deflagrou nesta terça uma operação para desarticular organização criminosa responsável pelo tráfico internacional e interestadual de armas de fogo, munições e acessórios no Rio de Janeiro. O bando é investigado ainda por associação para o tráfico de drogas, lavagem de capitais e evasão de divisas.

Na ação, policiais federais cumprem sete mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão temporária expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio. Os alvos estão em duas capitais, São Paulo e Rio.

As investigações tiveram início em 2019, a partir de apreensões de carregadores de fuzis e acessórios de arma de fogo realizadas no Aeroporto do Galeão. Os materiais apreendidos eram enviados pela organização criminosa por correio diretamente dos Estados Unidos e tinham como destino facções criminosas.

A PF contou com o apoio da Receita Federal e com a Agência de Investigações de Segurança Interna dos EUA (ICE Homeland Security Investigations). “A cooperação policial internacional entre o Brasil e os EUA foi fundamental para a obtenção de informações das atividades ilícitas perpetradas pela organização criminosa”, diz a PF.