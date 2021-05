PF abre inquérito para investigar ataque hacker contra o STF

A Polícia Federal abriu inquérito para investigar a possível ação política por trás do ataque hacker aos sistemas do STF no fim da semana passada. O portal do Supremo saiu do ar na última quinta e uma força-tarefa de servidores e investigadores foi montada para inventariar os danos e ameaças às informações sigilosas da Corte.

Por se tratar de uma ação hostil contra a Corte com potencial motivação política, o ministro Alexandre de Moraes, que conduz o inquérito das fake news e o inquérito dos atos antidemocráticos foi designado relator desse caso.

“Após pedido da Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes determinou a instauração do inquérito. Trata-se de ameaça ao STF e os fatos são conexos e podem ser relacionados com a apuração em andamento nos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos. O caso corre em sigilo”, informou a assessoria do Supremo.