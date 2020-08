Petistas apostam em desgaste de Deltan no julgamento do Power Point

Começou no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) o julgamento do rumoroso caso do Power Point de Deltan Dallagnol contra o ex-presidente Lula.

A defesa do petista entrou com um “pedido de providência” contra o procurador da força tarefa da Lava Jato de Curitiba. Essa classe de processo não prevê penalidade, mas, sim, providência.

O relator, o conselheiro Marcelo Weitzel, pediu o arquivamento.

Os petistas apostam mesmo no desgaste de Deltan no julgamento. Na crítica e ataques de alguns conselheiros no seu procedimento nesse episódio, e talvez até outros.

O procurador tem obtido vitórias na Justiça e as representações contra ele no conselho têm sido vagarosas.

Na sua manifestação, o relator do powerpoint afirmou que esse caso estava parado no CNMP até recentemente e diz não ter entendido a urgência que tomou de uma hora para outra.

“Descobriram que esse processo existia, que precisava ser pautado e que podia prescrever…De uma hora para outra ganha uma urgência que, confesso, não entendi” – disse Weitzel.