Petista manda Bolsonaro ‘parar de molecagem’ com senadores da CPI

Integrante do PT na CPI da Pandemia, o senador pernambucano Humberto Costa aproveitou o início dos trabalhos do colegiado nesta quarta para mandar um duro recado a Jair Bolsonaro.

Costa lembrou que Bolsonaro já atacou o relator da CPI, Renan Calheiros, e os senadores do Amazonas Eduardo Braga e Omar Aziz, inclusive com ameaças sobre a Zona Franca de Manaus. Disse que ele também foi alvo do presidente. E pediu postura e liturgia ao presidente.

Para o petista, não pode o presidente da República se comportar dessa forma em relação a integrantes do Senado. “Eu já fui vítima de duas colocações do presidente no Twitter. Não que isso me preocupe. Receber agressão de Bolsonaro na verdade melhora meu prestígio no estado. Mas não cabe ao presidente da República, que deveria ter a devida compostura no cargo e respeitar a liturgia do cargo, ficar todo dia fazendo piadinha com os senadores aqui. É se rebaixar demais”, diz Costa.

Costa avalia que o presidente ataca os senadores, ele em especial, porque “está com medo do que a CPI vai mostrar” contra o Planalto, que pode demonstrar crimes cometidos pelo governo no combate ao coronavírus.

“Registro meu protesto e espanto em ver alguém que exerce a função mais importante da República se rebaixar e ficar fazendo galhofa contra senadores. Quero dizer a ele que é ruim para ele. Não há no mundo um presidente da República que haja dessa maneira. Haja como presidente. Tenha decência. Saiba o papel do presidente e pare de molecagem”, diz Costa.