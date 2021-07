Pesquisa mostra como a CPI da Pandemia impacta os brasileiros

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A pesquisa Ipsos que avaliou a percepção dos brasileiros sobre o momento atual do país mostra que a maioria da população não está acompanhando a CPI da Pandemia. Mesmo entre aqueles que estão se informando sobre as investigações, as expectativas estão reduzidas quanto aos resultados dos trabalhos.

Apesar do ceticismo, a maioria dos entrevistados se mostrou incomodada quando informada sobre fatos trazidos à luz pela CPI, como a recusa da oferta de compra de vacinas da Pfizer, por exemplo, diz a pesquisa. Os dados coletados apontam que a CPI é responsável pela tendência de deterioração da imagem de Bolsonaro.

Dos entrevistados, 59% dizem que não votariam no presidente ‘de jeito nenhum’, contra 33% de eleitores que não votariam ‘de jeito nenhum’ em Lula. A pesquisa comparou os resultados com os índices do Poder Data de maio, que apontavam rejeição absoluta de 49% para Bolsonaro e de 50% para Lula.