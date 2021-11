Pesquisa da TIM mostra como a idade impacta profissionais no mercado

A TIM aderiu ao Fórum Gerações e Futuro do Trabalho, que reúne empresas preocupadas com a inclusão de profissionais de diferentes idades no mercado. Criado em julho, o grupo discute a convivência geracional nas organizações, justo quando a Geração Z (nascidos a partir do final dos anos 90) começa a ocupar posições relevantes nas empresas e, ao mesmo tempo, há um aumento da expectativa de vida da população brasileira e envelhecimento da população ativa.

A importância do convívio entre a garotada com velha guarda das gerações X e Baby-Boomers, aliás, é confirmada em pesquisa realizada pela operadora com 248.000 clientes. O levantamento demonstra que 57% já perderam ou sabem de alguém que perdeu uma oportunidade de trabalho devido à idade avançada. Os dados indicam ainda o aumento da idade produtiva, já que 54% conhecem pessoas aposentadas que continuam trabalhando, e que 40% das famílias brasileiras dependem da renda de alguém maior de 60 anos.