Perillo não paga honorários em processo e tem nome incluído no SPC

Ex-governador de Goiás, o tucano Marconi Perillo trava uma guerra judicial — de diferentes capítulos — com o atual governador Ronaldo Caiado desde que este entrou no governo e passou a atacar a antiga gestão tucana com evidências de irregularidades e de má administração.

Numa dessas discussões, Perillo processou Caiado e acabou perdendo a causa, sendo inclusive condenado a pagar cerca de 4 000 reais em honorários advocatícios, além de custas e despesas processuais do litígio.

A decisão é de janeiro. Em julho, os advogados de Caiado foram novamente à Justiça para exigir o pagamento. O tucano, porém, não depositou o dinheiro. Na quarta, o Serasa comunicou ao juiz a inclusão, por meio de ordem judicial, do nome de Perillo no serviço de crédito.