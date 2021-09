Caixa pede reunião de cúpula da Febraban para discutir manifesto

No início da noite desta quarta, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, despachou nota ao Conselho Diretor da Federação Brasileira dos Bancos, a Febraban, para “requerer a convocação do Conselho Diretor para o fim de analisar eventual adesão à manifestação com divulgação pretendida pela FIESP, a respeito do quadro político do país”.

Como mostrou o Radar mais cedo, o chefe da Caixa está inconformado com o que considera a atuação política da entidade contra o governo de Jair Bolsonaro.

“A reunião presencial visa o amplo debate de ideias dentro do ambiente próprio da Febraban, de modo a evitar exposição negativa de mídia, a exemplo da que a FEBRABAN vem enfrentando nesta semana”, diz Guimarães.