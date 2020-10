Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

23 out 2020, 19h54

Por Cássio Bruno - 23 out 2020, 19h54

Presidente nacional do PDT, Carlos Lupi confidenciou a interlocutores o seguinte: se a deputada estadual Martha Rocha for eleita prefeita do Rio de Janeiro, Ciro Gomes será chefe da Casa Civil por um ano.

O objetivo será “para pôr ordem na casa” e “enfiar a estaca no coração” do presidente Jair Bolsonaro em sua base eleitoral.