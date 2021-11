Parceria entre BRF e Unicef apoiará volta às aulas de 13 mil crianças

Uma parceria entre a BRF e a Unicef doará 4,5 milhões de reais para apoiar cerca de 13 mil crianças e adolescentes pobres no processo de volta às aulas presenciais no país. A empresa de alimentos, por meio do Instituto BRF, atuará em três frentes de apoio em colaboração com o fundo da ONU.

Na primeira, 130 escolas de 11 estados onde o instituto atua receberão pontos de lavagem de mãos para cerca de 13 mil alunos. Mil professores e 260 pais e cuidadores receberão treinamento sobre protocolos de prevenção contra a Covid-19. As crianças e seus pais também receberão kits de higiene.

Na segunda frente, 650 crianças do Mato Grosso, São Paulo e Rio de Janeiro também receberão itens de higiene, além de um kit com smartphone, cartão de internet pré-pago com crédito por um ano, um livro sobre aplicações do aparelho e uma cartilha com dicas de inserção no mercado de trabalho.

Por fim, o instituto doará ao projeto Super Panas da Unicef, de acolhimento de crianças e adolescentes migrantes ou em situação de refúgio. Os recursos serão destinados a melhorias nos abrigos mantidos pela Unicef no Brasil. A expectativa é que duas mil crianças sejam beneficiadas com as benfeitorias.