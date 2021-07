Para eleitor, Mandetta é ‘competente’, mas ‘desconhecido’, diz pesquisa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Segundo a pesquisa encomendada pelo DEM sobre o perfil dos presidenciáveis, Luiz Henrique Mandetta ainda é visto como um ‘desconhecido’, apesar de ‘competente’.

O ex-ministro da Saúde aparece, no levantamento, com apenas 1% da intenção de votos.

Os entrevistados dizem ver Mandetta como ‘preparado’, determinado’ e ‘corajoso’ por ter enfrentado Bolsonaro, além de transparecer equilíbrio e sensatez.

O eleitorado, no entanto, vê com ressalvas se o ex-ministro teria aptidão em outras áreas que não a saúde, como a economia, por exemplo.

Apesar de ser um dos presidenciáveis com menor índice de rejeição, a pouca familiaridade do público com Mandetta põe em xeque suas chances de concorrer em 2022: 19% ‘nunca ouviu falar nele antes’ e 38% ‘conhece só de nome’.