Para 61,9% dos brasileiros, não é seguro reabrir escolas agora

Com o avanço da pandemia de coronavírus no país, após a onda de festas e aglomerações do fim de ano, o Instituto Paraná Pesquisas realizou um levantamento nacional para avaliar a preocupação dos pais com a volta das aulas presenciais nas escolas.

Entre os dias 15 e 18 desse mês, o instituto ouviu 2.105 brasileiros de todas as 27 unidades da federação. A pergunta realizada pelo instituto era direta: “No atual momento, já é possível retornar as aulas no Brasil com segurança?”

Para 61,9% dos entrevistados, a retomada das aulas presenciais nesse momento não oferece condições de segurança aos estudantes. Já para 34% dos entrevistados, será possível reabrir as escolas aos alunos sem riscos. 4,2% não opinaram.