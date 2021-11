Padre reitor da Unisinos rejeita condecoração do governo Bolsonaro

Reitor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a importante Unisinos, o padre Marcelo Fernandes de Aquino despachou nesta segunda-feira uma carta ao Itamaraty em que trata da indicação do nome dele para ser condecorado com a insígnia do grau de Cavaleiro da Ordem de Rio Branco.

Na carta, o reitor diz que “ficou agradavelmente surpreendido” pela admissão do nome dele no quadro suplementar. Afirma que reconhece a “legitimidade e importância” da honraria da República, se diz honrado com a lembrança, mas…

“Apesar disso, declino de receber essa condecoração, em virtude da atual incapacidade do governo federal de dar rumo correto para as políticas públicas para as áreas de Educação, Saúde, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia”, diz o reitor.