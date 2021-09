Pacheco terá conversa com relator da reforma do IR no Senado

Nessa discussão do texto da reforma do imposto de renda, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve se reunir nesta terça com o relator da proposta na Casa, o senador Ângelo Coronel, para colher uma primeira avaliação do colega sobre o tempo necessário para desenvolver o relatório.

O governo pressiona para que o Senado avance rapidamente com a proposta, que busca gerar recursos ao novo Bolsa Família, o Auxílio Brasil, a partir da tributação de dividendos — a remuneração das empresas a acionistas –, mas Pacheco tem optado por dar liberdade aos senadores para que decidam sobre o calendário de trabalhos.

Com quem conversou nesta semana sobre o tema, Coronel deixou claro que não pretende queimar etapas nem acelerar a discussão dos pontos controversos do texto. “A taxação de lucros e dividendos e os juros sobre capital próprio são os dois temas mais sensíveis. A extinção de alguns incentivos a segmentos de nossa economia que precisa ser vista e avaliada, para ver se a retirada desses incentivos é boa ou não para o Brasil”, disse o senador nesta segunda, após sair de uma reunião com Paulo Guedes.