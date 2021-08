Pacheco rejeita pedido de Bolsonaro sobre impeachment de Moraes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acaba de rejeitar o pedido de impeachment formulado por Jair Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Bolsonaro protocolou o pedido na sexta-feira passada, após o ministro do Supremo, que relata o inquérito das fake news, ter mandado prender Roberto Jefferson, aliado do presidente, por ataques à democracia e ao STF.

Sem apontar crimes praticados pelo magistrado, Bolsonaro afirmou que os atos do ministro do Supremo “extrapolam com atos os limites constitucionais”.

O Radar mostrou que o pedido foi fortemente rebatido nesta terça pela OAB, por governadores e entidades do direito que consideraram o movimento do presidente uma tentativa de intimidar um magistrado que comanda investigações contra o governo e contra o próprio chefe do Planalto.

É o fim de mais uma crise fabricada pelo governo.