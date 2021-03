Pacheco já convoca governadores para reunião na sexta sobre pandemia

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, marcou uma grande reunião com governadores para a próxima sexta-feira. Será a primeira ação dele no novo comitê de crise criado para coordenar ações de enfrentamento contra a pandemia.

“A pedido do senhor presidente do Senado Federal, Senador Rodrigo Pacheco, comunico o agendamento da primeira reunião do Comitê Gestor de enfrentamento da pandemia de Covid-19, a ser realizada com a participação dos Governadores dos Entes Federados e de S.Exa., por meio de videoconferência, na próxima sexta-feira (26/03), das 8 às 10 horas”, diz o convite.